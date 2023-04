Bauarbeiten in Monheim beendet Kapellenstraße wieder frei

Seit anderthalb Jahren war hier eine der auffälligsten Baustellen in Monheim: Die Kapellenstraße am Rhein und der Bereich rund um die Marienkapelle wurden seit September 2021 umgebaut. Jetzt ist die Kapellenstraße wieder in beide Richtungen befahrbar. „Die Bauarbeiten sind beendet“, teilte die Stadt am Freitag mit. Der Bereich erscheine „in ganz neuer Optik“.