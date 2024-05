Interview Ulrike Schön „Gemeinsames Singen befreit und macht glücklich“

Schön Gemeinsam mit dem Chor der Lukaskirche beginnt am 10. Juni ab 19 Uhr das lockere Projekt „Spiritual-Messe“ von Michael Schmoll zum Mitmachen. Die Teilnahme in der Lukaskirche an der Kaiserstrae 12 ist auch für weniger geübte Sänger geeignet. Notenkenntnisse brauchen die Teilnehmer nicht. Die Aufführung ist am 6. Oktober im Erntedankgottesdienst geplant. Wer mitmachen möchte, meldet sich bei mir unter Telefon 0178 35 97669 oder per Mail ulrike.schoen@ekir.de an.