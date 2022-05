Kandidaten zur Landtagswahl 2022 im Themencheck : Wohnungen sollen nicht mehr unbezahlbar sein

Neben Corona gibt es auch andere wichtige Themen in der Landespolitik: Wir haben die Kandidaten aus dem Wahlkreis 37 gefragt, wie sie die Herausforderungen in diesen Bereichen meistern wollen.

Marc Nasemann (SPD) Wohnen ist ein Grundrecht, leider im Speckgürtel der Großstädte für viele kaum noch bezahlbar. Die SPD wird jährlich 100.000 neue Wohnungen bauen, davon 25 Prozent öffentlich gefördert. Immerhin haben etwa 33 Prozent aller Bürger ein Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein. Die SPD wird eine Landeswohnungsbaugesellschaft gründen, diese wird in erster Linie Zugriff auf Grundstücke des Landes und des Bundes haben. Dabei darf der Klimaschutz nicht außer acht gelassen werden. Daher sollen möglichst bereits bebaute Gebiete verdichtet und Bestandsimmobilien aufstockt werden. Nicht mehr benötigte Gewerbeimmobilien sollen einfacher in Wohnraum umgewandelt werden.

Markus Montkowski (Volt) Es braucht neue Ansätze in der Wohnungspolitik. Dabei muss die Umsetzung der EU-Klimaziele im Wohnungsbau hierbei bei Mieter*innen sozialverträglich erfolgen. Um Wohnungen günstiger vermieten zu können fordern wir, dass nach dem Wiener Vorbild die öffentliche Hand häufiger als Bauherrin in Vorleistung

Mirko Bange (FDP) Der Wohnungsmarkt muss entspannt werden. Da hilft nur eines: Bauen, bauen, bauen. Baugenehmigungen müssen schneller erteilt werden. Vor allem durch eine Digitalisierung der Prozesse vom Bauantrag bis zum Bescheid. Um Bauland zu mobilisieren brauchen wir ein Baulückenkataster. Die Finanzmittel für Baulandentwicklung wollen wir verdoppeln. Vermieten muss attraktiver werden. Marktregulierungen müssen abgebaut werden. Mietpreisbremse und Co. sind kontraproduktiv. Das zeigt das Beispiel Berlin . Da ist der Wohnungsmarkt komplett eingebrochen. Eine Katastrophe. Zudem muss der Weg in die eigenen vier Wände erleichtert werden: Flächenmodell statt Scholz-Modell bei der Grundsteuer , die Grunderwerbsteuer muss wieder runter von den 6,5%, auf die rot-grün sie angehoben hatte.

Mehmet Sencan (Die Linke) Mit einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft könnten wir jährlich 100.000 bezahlbare, barrierefreie, menschenwürdige Wohnungen mit einer unbefristeten Sozialbindung bauen. Gemeinden, Genossenschaften und ähnliche Initiativen, die sich günstigem Wohnen statt Profiten verschrieben haben, müssen vom Land stärker gefördert werden. Die Wohnungsbestände der riesigen Wohnungskonzerne gehören in öffentliches Eigentum überführt. Konsequente Regeln könnten spekulativen Leerstand, Luxussanierungen und Zweckentfremdung von Mietwohnungen verhindern. So würden hunderttausende, wirklich bezahlbare Wohnungen geschaffen werden. Alle könnten sorgenfrei und qualitativ gut wohnen.

Claudia Schlottmann (CDU) Als das dichtestbesiedelte Bundesland in Deutschland steht NRW hier vor besonderen Herausforderungen. Gerade in unseren Ballungszentren müssen wir dort Abhilfe leisten. Ich sehe die Lösung in Neubauten sowie in der Nachverdichtung. Allerdings müssen Neubauprojekte auch die entsprechenden Zielgruppen ansprechen. Neuer Wohnraum darf nicht zu einem Prestigethema werden. Hier halte ich die Mietpreisbindung für ein wichtiges Mittel. Mit der Nachverdichtung haben wir die Möglichkeit Baulücken zu schließen und bereits versiegelte Flächen weiter zu nutzen.