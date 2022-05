Kandidaten für Landtagswahl 2022 im Themen-Check : So wollen die Landtagskandidaten die Bildung stärken

Neben Corona beschäftigen auch andere wichtige Themen die Landespolitik: Wir haben die Kandidaten aus dem Wahlkreis 37 gefragt, wie sie die Herausforderungen in diesen Bereichen meistern wollen.

Marc Nasemann (SPD) Mit der SPD wird Bildung kostenlos sein, von der Kinderbetreuung bis zum Abschluss des Meisters/Masters. Die Schulgebäude in NRW sind teils marode, neue Schulgebäude müssen dringend gebaut werden, um alle Schüler mit Schulplätzen am Wohnort versorgen zu können. Dafür werden wir die Kommunen mit zwei Milliarden Euro unterstützen. Für mich sind es unhaltbare Zustände, dass Kinder nicht an der Wunschschule am Wohnort aufgenommen werden können. Außerdem werde ich mich dafür stark machen, jedem Kind einen wohnortnahen Platz in der OGS anzubieten. Den Unterrichtsausfall müssen wir dringend reduzieren und für neue Lehrkräfte sorgen. Alle Lehrer, gleich welcher Schulform, müssen gleich bezahlt werden. Der Beruf der Erzieherin muss attraktiver werden, da wir ab 2025 einen Rechtsanspruch im offenen Ganztag haben. Bei der Digitalisierung müssen Standards festgeschrieben werden.

Siedi Serag (Grüne) Wir möchten in unser Schulsystem investieren. Es fehlt an Ausstattung und moderne Räumlichkeiten sowie entsprechenden Lehrmitteln. Zudem sehe ich die Chancengleichheit in der Bildungals wichtiges Thema, denn die muss für alle Kinder gewährleistet sein. Auch die Qualität in der Kindertagesbetreuung ist zwingend zu verbessern. Wir benötigen mehr Erzieher in die Kitas. Außerdem mehr Personal in die Schulen, um Unterrichtsausfälle zu verhindern. Dazu muss aus meiner Sicht die Politik gemeinsam mit der Bildungsgewerkschaft schauen, wie man mehr Lehrpersonal schafft und Förderung für mehr Quereinsteiger schafft. Die Digitalisierung an allen Schulen ist zwingend voranzutreiben, das hat uns die Corona-Krise gezeigt und selbstverständlich müssen wir das auch als Chance zugleich betrachten. Zudem ist eine Aufstockung der Schulsozialarbeiter und Schulpsychologie an allen Schulen notwendig. Hier wollen wir durch Landesmittel das multiprofessionelle Personal ausweiten.