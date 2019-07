Langenfeld : Hochstraße bleibt bis 16. August gesperrt

LANGENFELD Um zwei Wochen verlängert sich die Vollsperrung der Hochstraße im Zuge des Kanalbaus am Möncherderweg bis zum 16. August, teilt Projektleiter Volker Ritzmann vom städtischen Tiefbaureferat mit.

Dies habe mehrere Gründe. „In den Hitzetagen bis 40 Grad konnten in der vergangenen Woche keine flüssigen Baustoffe mehr angeliefert werden“, so Ritzmann. Zudem hätten die Stadtwerke eine vorgefundene Leerleitung erst verspätet entsorgen können. Zudem erschwerten die kreuzenden Versorgungsleitungen in der Hochstraße den Einbau der Kanalrohre. Die Umleitung über die Sperberstraße, Drosselweg und Schwalbenweg bleibt Laut Ritzmann bestehen. An der geplanten Fertigstellung des gesamten Kanalbauprojektes im Oktober werde sich nichts ändern.