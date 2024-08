Vereine können Förderanträge stellen NRW legt Programm gegen Einsamkeit auf

Überdurchschnittlich häufig fühlen sich Menschen mit niedrigerer Bildung und schlechtem Gesundheitszustand einsam. Auch allein in einer Wohnung lebende haben verglichen mit Paarhaushalten eine mehr als doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, sich einsam zu fühlen. Weitere Risikofaktoren für Einsamkeit sind laut der Studie Erwerbslosigkeit – und eine ausländische Staatsangehörigkeit. Die Forscher begründeten das damit, dass Menschen mit einer anderen Staatsangehörigkeit als der Deutschen häufig noch nicht so lange im Land seien und deshalb nicht über ein soziales Netz verfügten. Bei Personengruppen, in denen mehrere der genannten Risikofaktoren gleichzeitig vorliegen, ist von einer besonders hohen Einsamkeitswahrscheinlichkeit auszugehen, so die Autoren.