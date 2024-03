Bis Anfang Juni KAG-Schüler zeigen Kunst im Langenfelder Kulturzentrum

Angelehnt an barocke Stillleben entwickelten Jugendliche der 10. Klassen eigene Arrangements aus zeitgenössischen, persönlichen Gegenständen, die sie als Bleistiftzeichnung fotorealistisch umsetzten. Bei den Arbeiten der Klassen 7 c, d und f stand die Technik des Linolschnitts im Vordergrund. Dabei spielten die Schüler mit verschiedenen Varianten derselben Idee: Was wäre, wenn der Schatten einer Person ein Eigenleben führen könnte und zu selbstständigen Handlungen fähig wäre?