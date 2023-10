Neues Café in Monheim Kaffeerösterei eröffnet an der Krummstraße

Leon Stracke ist Kaffeefreund – und Kaffeespezialist. An der Monheimer Krummstraße bietet er seit kurzem seinen Gästen „Augenblicke der Ruhe und einen leckeren Kaffee“. Wer in die Räume der früheren Bäckerei Eilers einkehrt, sieht zunächst nur einen liebevoll umgebauten und neu gestalteten Raum. „Beanlab Monheim“ heißt der Laden. Die Röstanlage selbst steht in einem Nebenraum. „Neuen Gästen zeige und erkläre ich die Anlage gerne“, sagt der stolze Jungunternehmer. Im neuen Lokal steckt viel Eigenarbeit. „Die ganze Familie war beteiligt“, sagt Stracke.