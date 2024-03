LVR-Klinik in Langenfeld Jutta Muysers als Ärztliche Direktorin verabschiedet

Ihre Nachfolgerin Professor Birgit Janssen ist seit 2017 Chefärztin der Abteilung Allgemeine Psychiatrie zwei und seit 2018 Stellvertreterin von Jutta Muysers. Zuvor war Professor Janssen über 20 Jahre am LVR-Klinikum Düsseldorf tätig. Sie hat unter anderem zu Qualitätssicherung in der stationären und ambulanten psychiatrischen Versorgung geforscht und Qualitätsindikatoren für psychische Erkrankungen entwickelt. Ihr Interesse gilt unter anderem der Früherkennung psychischer Störungen und dem Thema psychische Erkrankung und Arbeit, heißt es weiter. Ein Anliegen ist ihr die Vernetzung mit den niedergelassenen Ärzten und nachsorgenden Bereichen in der Region. Sie ist eng eingebunden in die Kommunale Gesundheitskonferenz des Kreises Mettmann und in den Arbeitskreisen bei der Stadt Langenfeld, teilt die Klinik mit.