Besinnlich: Junge Tänzerinnen erfreuen alte Langenfelder bei der Awo

Langenfeld Die Arbeiterwohlfahrt unterhält rund 400 Gäste in der Stadthalle.

Der Weihnachtsmann will Awo-Mitglied werden. Das verkündete der Rote mit dem Rauschebart bei der Senioren-Weihnachtsfeier der Langenfelder Arbeiterwohlfahrt in der Stadthalle. Seinen Entschluss begründet er damit, dass die Awo im nächsten Jahr 100 Jahre alt wird. So gehört er zu den ersten Gratulanten. Denn auf allen Ebenen bereitet sich die Vereinigung auf ihr Jubiläum vor.

Vertreter aus der kommunalen Politik und Verwaltung, dem Kreis- und Landtag sind ebenso vertreten wie die örtlichen Sozialpartner. Bürgermeister Frank Schneider lobt das Engagement der Awo. In seiner Rede spannte er den Bogen von den Kriegen in der Welt zu den Schicksalen der geflüchteten Familien und zum Miteinander in Langenfeld. Seine Botschaft ist mit dem Appell zur gemeinsamen Hilfe und Unterstützung für diejenigen verbunden, die die Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben benötigen und die die Stadtgemeinschaft integrieren kann. Dies, sagt Frank Schneider, sei eine wichtige Aufgabe für eine Stadtgesellschaft.