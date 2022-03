Julia Guzzo im First Dates Hotel : Ein zweites Date im Liebes-Hotel

Julia Guzzo aus Monheim sucht bei Vox die große Liebe. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Julia Guzzo nimmt an der Vox-Sendung First Dates Hotel in Kroatien teil. Am kommenden Montag können Zuschauer sie bei ihrem zweiten Date begleiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von George Timm

(geo) Das erste Date ist aufregend. Erst recht, wenn man gar nicht weiß, wer einem gegenüber sitzt. Dieser Situation hat sich Julia Guzzo ausgesetzt. Die Monheimerin sucht in der Fernsehsendung First Dates Hotel ihre große Liebe. Gemeinsam mit anderen Kandidaten durfte Guzzo in ein traumhaftes Liebes-Hotel in Kroatien einziehen und ihren potenziellen Traummann in Form eines Blind Dates kennenlernen.

„Was für ein Ausblick, Wahnsinn“, staunt die 30-jährige, als sie im Urlaubsparadies ankommt. Nach einem Sektempfang und einem kurzen Plausch mit einer Kandidatin an der Poolbar, darf sich Julia Guzzo auf ihr erstes Blind-Date freuen. „Falls mich jemand fragt ob ich aufgeregt bin: Nein, ich hab Hunger“, scherzt die Pädagogin in die Kamera, bevor sie sich zu ihrem Date auf den Weg macht. Bei einem zweistündigen Abendessen lernt die selbsternannte „rheinische Frohnatur“ den 32-jährigen Chemiker Jürgen kennen. „Er war mir direkt sympathisch, als hätte er meine Gedanken gehört“, beschreibt sie ihr Gefühl, als Jürgen mit einer Weinflasche zum Date erscheint. Die beiden kommen sehr schnell ins Gespräch.

„Es war eine sehr lockere und coole Atmosphäre beim Date. Ich habe mich pudelwohl gefühlt“, erzählt Julia Guzzo im Gespräch mit der RP. Nach einem Drink an der Bar genießen die beiden ein Drei-Gänge-Menü im Restaurant von Gastgeber Roland Trettl. Es wird viel gegessen, getrunken und gelacht – die Stimmung ist gelöst. Nur Julias Tischmanieren scheinen ihrem Gegenüber ein Dorn im Auge zu sein. „Ellenbogen auflegen geht gar nicht“, betont der Chemiker aus Neustadt in einer anschließenden Bilanz. Abgesehen davon scheinen beide jedoch auf einer Wellenlänge zu sein.

„Ich hatte das Gefühl, wir würden uns schon Ewigkeiten kennen“, sagt die 30-jährige Monheimerin, die insgesamt sehr zufrieden mit ihrem Auftritt ist. „Ich bin sehr froh. Ich wurde zu 100 Prozent so dargestellt, wie ich auch bin“, berichtet sie. Dabei habe sie vor der Ausstrahlung Angst gehabt, wie ihr Umfeld auf den Auftritt reagieren würde. „Ich habe bislang nur sehr gutes Feedback bekommen.“

Nach dem Essen und ein paar Drinks entscheiden sich beide für ein zweites Date. Dieses Date wird am kommenden Montag um 20.15 Uhr auf Vox zu sehen sein. „In der kommenden Woche wird man sehen, wie wir uns in einer komplett anderen Situation weiter kennenlernen“, erklärt Julia Guzzo.