Jugendparlament Monheim: Nebenjobbörse soll noch 2018 kommen

Monheim Das Monheimer Jugendparlament freut sich, dass in der Nebenjobbörse ein Hauptanliegen auf den Weg kommt. Jetzt startet die Kandidatensuche für Neuwahl im März 2019.

Für Pia Schneider war die Einrichtung einer Nebenjobbörse ein konkretes Anliegen mitzumachen. Solch eine Internetplattform soll noch in diesem Jahr an den Start gehen, sagt Achim Wieghardt, Leiter der Abteilung Jugendförderung. „Dort können Unternehmen, die freie Kapazitäten haben, Anzeigen für Taschengeld- und Ferienjobs, Ausbildungs-, und Praktikumsstellen und Werksstudenten aufgeben.“ Zielgruppe seien 16- bis 26-Jährige. Bisher habe es keine altersmäßig und örtlich begrenzte Plattform gegeben.

Mit im Boot ist laut Wieghardt daher die städtische Wirtschaftsförderung. Sie solle das Forum bei lokalen Unternehmen bewerben und habe bereits erste Kontakte vermittelt. „Die Seite ist technisch mit Monheim plus verknüpft, so dass Unternehmen, die dort bereits mitmachen, mit einem neuen Modul ganz einfach Anzeigen schalten können.“ Die Plattform soll den so genannten Matching-Prozess erleichtern: „Mit wenigen Clicks kann der Jugendliche auf seinem Smartphone Kontakt zu dem Unternehmen aufnehmen.“ Momentan befinde sich die Software in der Testphase. Ziel sei, noch vor Jahresende an den Start zu gehen - damit die aktuellen JuPa-Mitglieder diesen Erfolg noch für sich verbuchen können.