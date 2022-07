Brand in Langenfeld : Lauter Knall: Müllsack brennt

Langenfeld Unbekannten Jugendliche haben an der Nordstraße in Langenfeld einen Müllsack abgefackelt. Das Feuer beschädigt eine Fassade. Die Polizei sucht Zeugen.

() Einen Schaden von rund 1000 Euro richtet in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer auf einem Garagenhof an der Nordstraße an. Gegen Mitternacht weckt ein lauter Knall eine Anwohnerin, die nicht nur Stimmen von mehreren Jugendlichen hört, sondern auch ein Feuer bemerkt. Sie alarmiert die Feuerwehr, die einen brennenden Müllsack an einer Fassade löscht. Die wird durch die Hitze beschädigt, teilt die Polizei mit. Sie geht nach dem derzeitigen Stand davon aus, dass der Müllsack absichtlich entzündet wurde. Die Kriminalpolizei übernimmt die Bearbeitung und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Brand oder den Jugendlichen machen können, sich mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288 6310, in Verbindung zu setzen.