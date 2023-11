In der Stadtbibliothek Langenfeld Jugendliche tauschen Kleidung

Das Prinzip des Kleidertausches ist einfach erklärt: Am 16. November können in der Stadtbibliothek, Hauptstraße 131, maximal zehn Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires abgegeben werden. Die Teilnehmenden erhalten dafür einen Punktegutschein. Dieser kann bei der Tauschbörse am 18. November zwischen 13 und 15.30 Uhr in der Stadtbibliothek, Hauptstraße 131, gegen „Neues“ getauscht werden. Auch wer nichts abzugeben hat, kann zwischen 15 und 15.30 Uhr nach Klamotten stöbern. Wer etwas findet, das nicht ganz passt, kann einen von zehn Fünf-Euro-Gutscheinen für die Schneiderwerkstatt erhalten.