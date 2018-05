Langenfeld/Monheim : Jugendliche experimentieren in den Ferien im Uni-Labor

Langenfeld/Monheim Schüler, aufgepasst! Bei der IHK-Sommerakademie Mathe & Co. vom 16. bis 20. Juli sind nur noch wenige Plätze frei. Für Jugendliche, die sich für Chemie, Biologie, Physik oder Technik interessieren, heißt es zu Beginn der Sommerferien: "Auf den Geschmack kommen: Kirschen, Bohnen, Körner - Lebensmitteltechnik erleben!" Dazu experimentieren sie in den Laboren der Hochschule Düsseldorf und lernen die physikalischen und chemischen Verarbeitungsprozesse des Kaffees kennen. Und wie Kaffeeröstung beziehungsweise Senfherstellung in der Industrie funktionieren, erfahren die jungen Forscher bei der Besichtigung der Unternehmen Löwensenf in Düsseldorf und New Coffee in Mülheim.

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Schüler der Klassen 8 bis 13 von Real- und Gesamtschulen sowie von Gymnasien, die mindestens 14 Jahre alt sind und sich bereits in der Schule in Mathematik, Physik, Biologie, Chemie, Technik oder Informatik hervorgetan haben. Anmeldeschluss ist der 8. Juni.

Am Dienstag, 5. Juni, informiert und berät die IHK von 17.30 bis 18.30 Uhr in ihrem Hause, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, Schüler und deren Eltern zu allen Fragen rund um die Sommerakademie. Mehr unter www.matheundco.de oder unter www.duesseldorf.ihk.de (Nummer 99103).

(gut)