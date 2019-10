Stadtbibliothek Langenfeld : Jugendliche ab zwölf lernen Papierschmuck basteln

Antje Mehring-Pütz zeigt jugendliche Am 8.11.2019 findet in der Stadtbibliothek Langenfeld, Hauptstraße 131 der Workshop „Papierschmuck basteln“ für Jugendliche ab 12 Jahren statt. In der Zeit von 15.30 bis 18.30 Uhr zeigt Antje Mehring-Pütz, die bereits im Frühjahr einen Buchfaltkunst-Workshop geleitet hat, den Jugendlichen was man alles kunstvolles aus Papier herstellen kann. Der Workshop ist kostenfrei. Anmeldungen sind ab sofort unter Tel. 02173 794 4242 oder Mail stadtbibliothek@langenfeld.de möglich. xxx. Foto: RP/VHS