Flüchtlingshilfe Langenfeld : Mehr Unterstützung für Flüchtlinge während der Pandemie

Langenfeld Die Flüchtlingshilfe Langenfeld wählt neuen Vorstand. Sie will sich verstärkt um Menschen kümmern, die unter der Corona-Pandemie stark leiden.

„Nachdem wir wieder Zugang zu den Heimen und seinen Bewohnern haben, ist klar geworden, wie tiefgreifend und einschneidend sich die eineinhalb Jahre Coronakrise auf die Mentalität und Psyche der Menschen ausgewirkt haben. Viele haben ihre Lebensstrukturen komplett verloren, da sie selbst nicht mehr zu Sprachkursen gehen konnten, ihre Kinder nicht in die Schule und auch andere soziale Kontakte nicht mehr möglich waren“, beschreibt Rainer Schlatmann die Folgen der Pandemie aus Sicht der Flüchtlingshilfe. Holger Hammer, Referatsleiter soziale Angelegenheiten, verweist in diesem Zusammenhang auf die Online-VHS-Kurse und auf die Möglichkeit für Grundschüler, in der jeweiligen Schule am Homeschooling teilzunehmen.