Jury für Wie(d)erworte-Preis Bonn und Monheim vergeben Jugendbuchpreis

In Monheim lesen Zwölf- bis 16-Jährige seit November Jugendromane, die in den vergangenen zwei Jahren als deutschsprachige Originalausgabe erschienen sind. „So entstand die bisher längste Shortlist in der Historie des Wi(e)derworte-Jugendbuchpreises“, berichtet Siegfried Bast, Projektleiter des Jugendbereichs im Ulla-Hahn-Haus. „Darin spiegelt sich die große Vielfalt sowohl der aktuellen Jugendliteratur wie auch der Interessen unserer Jurymitglieder.“