Nach Ausgabe der Schulzeugnisse Jugendberatung Monheim hilft bei Berufsschulanmeldung

Wer Unterstützung oder Beratung der Jugendberatung in Anspruch nehmen möchte, kann sich telefonisch oder per E-Mail an die Mitarbeitenden werden. Christine Frenz, zuständig für die Schüler der Peter-Ustinov-Schule, ist unter 02173 951 4334 oder unter cfrenz@monheim.de erreichbar. Für die Schüler der Gesamtschule am Berliner Ring und der Rosa-Parks-Schule stehen Evelyn Krautstein unter 02173 951 4713 oder ekrautstein@monheim.de sowie Janine Schoenenberg unter der gleichen Telefonnummer oder per E-Mail unter jschoenenberg@monheim.de beratend zur Verfügung. Wer keine der drei Schulen besucht, kann sich an Max Nitze, telefonisch erreichbar unter 02173 951776 oder per E-Mail unter mnitze@monheim.de, wenden. Offene Sprechstunden bietet die Jugendberatung zudem montags sowie mittwochs von 10 bis 14 Uhr und donnerstags von 12 bis 16 Uhr an. Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren können die Zeit nutzen und sich über diverse Themen austauschen und beraten lassen. Auch bei der Suche nach einer geeigneten Ausbildungsstelle kann die Jugendberatung behilflich sein. Die Jugendberatung ist im Berliner Viertel an der Tempelhofer Straße 11.