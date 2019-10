Mitmachen : Jugend musiziert startet diesmal in Monheim

Langenfeld/Monheim Anmeldeschluss für den Wettbewerb 2020 ist am 15. November

Wer im kommenden Jahr beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ antreten will, der sollte sich sputen: Anmeldeschluss ist am 15. November. Die Solowertung ist diesmal für Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop) ausgeschrieben. In den Ensemblekategorien stehen Bläser-Ensemble, Streicher-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik auf dem Programm.

„Jugend musiziert“ ist offen für Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studenten, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. Die obere Altersgrenze ist 20 Jahre (geboren 1999 und später), bei Wertungen mit beteiligten Sängern und Organisten liegt die Grenze beim Geburtsjahr 1993. Wer mitmachen möchte, muss ein Vorspielprogramm mit Musik aus verschiedenen Epochen vorbereiten. Je nach Alter und Kategorie dauert das Vorspiel vor der Jury zwischen sechs und dreißig Minuten. Im Kreis Mettmann fällt der Startschuss mit dem Regionalwettbewerb vom 24. bis 26. Januar in der Musikschule der Stadt Monheim. Die Kreisparkasse Düsseldorf unterstützt den Regionalwettbewerb und lobt zusätzlich zwei Förderpreise aus. Der Nachwuchspreis ist mit 500 Euro dotiert und richtet sich an die jüngsten Teilnehmer der Altersgruppen 1 und 2. Der Förderpreis, der fortgeschrittene Musiktalente der Altersgruppen 3 bis 7 auszeichnet, beträgt 1000 Euro. Ihre Urkunden erhalten alle Teilnehmer dann am Samstag, 29. Februar, bei einem Preisträgerkonzert in Heiligenhaus. Der Landeswettbewerb ist vom 20. bis 24. März in Essen, der Bundesentscheid vom 28. Mai bis 4. Juni in Freiburg. Anmeldung unter www.jugend-musiziert.org. Weitere Infos beim Kulturamt des Kreises Mettmann, Telefon 02014 99-2029/-2032, kulturamt@kreis-mettmann.de.