Langenfeld Jugend musiziert: Neun Langenfelder Musikschüler fahren zum Landeswettbewerb

(elm) 200 junge Musiker haben sich am Wochenende beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert" in Velbert beteiligt. 88 von ihnen erzielten dabei eine Wertung von 23 und mehr Punkten. 66 haben sich damit für den Landeswettbewerb qualifiziert, der vom 8. bis 12. März in Köln ausgetragen wird. Dass dies für die restlichen 22 nicht gilt, liegt daran, dass sie dafür entweder noch zu jung sind oder sie ihre Wertung als Begleitpartner erhielten.