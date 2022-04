Nach dem 72. Schuss fiel der Vogel beim Langenfelder Stadtkönigschießen : Jürgen Splawski ist neuer Langenfelder Stadtkönig

Der neue Stadtkönig Jürgen Splawski und die Jungprinzessin Janine Paeschke beim Stadtfest in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Schützenbruderschaft Mehlbruch Gieselberg bewies in diesem Jahr die besten Nerven beim Stadtkönigschießen: Jürgen Splawski ist Stadtkönig und Janine Paeschke neue Stadtprinzessin.

(seg) Im Rahmen des 44. Langenfelder Stadtfestes wurde am Samstag der Stadtkönig unter den Schützenkönigen der Langenfelder Schützenvereine ausgeschossen. Insgesamt nahmen am Nachmittag fünf Könige am Wettkampf um die Stadtkönigswürde teil.