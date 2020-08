Licht-Installation : Beethoven grüßt aus dem Landtag

Düsseldorf Um den Komponisten anlässlich seines 250. Geburtstages zu ehren, beteiligt sich das Parlament im Rahmen des Jubiläumsjahres an einem bundesweiten Programm.

Beethoven gilt als einer der berühmtesten deutschen Komponisten – und anlässlich seines 250. Geburtstages soll an ihn und sein Werk erinnert werden. Dazu hat sich bereits vor vier Jahren, im Juli 2016, die gemeinnützige Beethoven Jubiläums GmbH gegründet. Ihr Ziel: „Das Beethoven-Jubiläumsjahr als nationales Ereignis mit internationaler Strahlkraft in regionaler Verankerung zu gestalten“, wie es der kaufmännische Geschäftsführer Ralf Birkner ausdrückt. Konkret heißt das: Es wurden mit Unterstützung des Bundes, des Landes NRW, des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Bonn mehr als 200 Projekte – davon allein über 100 in NRW – unterstützt, die sich dem Künstler in unterschiedlicher Weise nähern.