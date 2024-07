Auf der Weide in Reusrath „Fleckis“ Kinder sind putzmunter

Auf einer Weide an der Rothenberger Straße in Reusrath bietet sich Spaziergängern ein ungewöhnlicher Anblick: Es sind drei Kühe, zwei Kälber und Bulle Flecki, das Familienoberhaupt der kleinen Zwergzebu-Herde. Die erwachsenen Tiere liegen gemütlich verdauend eng zusammen, während sich die Kälbchen an der Milchbar bedienen.