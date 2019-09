Langenfeld : Johanniter verbessern Service

Neueste Technik und mehr Platz: Die Johanniter haben die Hausnotrufzentrale modernisiert. Foto: RP/Johanniter

Langenfeld Die Hausnotrufzentrale in Ratingen wurde jetzt renoviert und umgestaltet.

Von Petra Czyperek

(pc) Herzstück des Johanniter-Hausnotrufs ist ein kleiner Sender, der als Armband, Halskette oder Clip getragen werden kann. Wird Hilfe benötigt, genügt ein Knopfdruck, um die Hausnotrufzentrale der Johanniter zu erreichen. Die ist in Ratingen und ist eine von zwei Notrufzentralen, die die Hilfsorganisation in Nordrhein-Westfalen unterhält. Sobald der Anruf eingeht, hat der geschulte und als Rettungssanitäter ausgebildete Ansprechpartner am Telefon alle wichtigen Daten verfügbar, kann sie bearbeiten und weiterleiten. Das Gerät, über das der Anruf eingeht, identifiziert den um Hilfe Rufenden automatisch. Auch die Daten beispielsweise des Hausarztes und von Angehörigen sind hinterlegt. Haben die Johanniter einen Hausschlüssel bekommen, kann die Zentrale den Einsatzdienst informieren. Der sitzt für die beiden Städte Langenfeld und Monheim in Hilden, für den Nordkreis in Ratingen. Die Helfer haben rund um die Uhr Bereitschaft und können sofort kommen.

Die Hausnotrufzentrale in Ratingen wurde jetzt renoviert und umgestaltet. Es gibt moderne Arbeitsplätze und Raum für weitere Mitarbeiter. Mit einer neuen Computeranlage wurde auch die Technik modernisiert. „Alles wurde komplett umgestaltet“, berichtet Holger Müller, der die Hauptstelle leitet. Man könne so die wachsende Zahl der Nutzer auch in Zukunft besser bedienen.

Auch der Malteser-Hilfsdienst in Langenfeld bietet den Hausnotruf zur Unterstützung an. In kürzester Zeit sei jemand da und ermögliche schnelle und kompetente Hilfe. Auch bei kleinen Notfällen wie bei einem Sturz oder Schwäche helfen die Malteser umgehend. Je nach Situation wird der Malteser Bereitschaftsdienst, der Hausarzt oder der Rettungsdienst alarmiert. Der Hausnotruf wird von den Pflegekassen als Hilfsmittel anerkannt. Bei anerkannter Pflegebedürftigkeit ist eine volle Kostenübernahme für die Basisabsicherung möglich Die Ausgaben für den Hausnotruf können von der Steuer abgesetzt werden; er gilt als haushaltsnahe Dienstleistung.