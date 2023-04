In Langenfeld und Monheim Schüler-Scouts trainieren für Job-Messe Bob

Noch einen Monat bis zur „Bob“, der Berufsorientierungsbörse in Langenfeld für Jugendliche aus Langenfeld und Monheim. Vorige Woche fand das erste von zwei „Scout-Trainings“ hierzu statt – mit zehn Schülern verschiedener Schulen, darunter die Bettine-von Arnim-Gesamt-Schule in Richrath, die Peter-Ustinov-Gesamtschule Monheim, die Prisma-Gesamtschule und die Kopernikus-Realschule (beide Langenfeld). Die Schüler-Scouts sollen die jugendlichen Bob-Besucher „auf Augenhöhe“ zum richtigen Stand lotsen und „Mut machen, wo es nötig scheint“, erklärt Hans-Dieter Clauser, Begründer der Berufswahlmesse und Vorsitzender des Orga-Vereins BOBplus. In dem Training wurden den Schülern die notwendigen Fähigkeiten und Werkzeuge vermittelt, um auf der „Bob hybrid“ am Mittwoch, 24. Mai, in der Langenfelder Stadthalle zu agieren. Die Scouts sollen Schüler ansprechen, ihnen Hilfe anbieten und sie gegebenenfalls zu den verschiedenen Messeständen begleiten. Zudem sollen sie als Ansprechpartner für die ersten Kontakte mit den Ausstellern fungieren und den Besuchern als erste Anlaufstelle zur Seite stehen. „Wir sind begeistert von der Teilnahme und dem Engagement der Schülerinnen und Schüler bei unserem Scout-Training“, sagt Andrea Schauf, Berufspädagogin und stellvertretende Vorsitzende von BOBplus. „Es ist inspirierend zu sehen, wie motiviert und interessiert sie sind, anderen Schülerinnen und Schülern bei der Berufsorientierung zu helfen.“ Das zweite Scout-Training Anfang Mai wird sich auf praktische Übungen und Rollenspiele konzentrieren, um die Scouts auf ihre Rolle als Unterstützer für die Messebesucher vorzubereiten.