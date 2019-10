Langenfeld : JimButton’s meets Triple Sec – heute bei „Rock im Saal“

Langenfeld (ilpl) Die Bands JimButton´s & Triple Sec stehen wieder gemeinsam auf einer Bühne. Heute gegen 20 Uhr 30 werden sie die Bühne des Carl-Becker-Saals auf der Hitdorferstaße. 10 besteigen und ihrem Publikum ein gemeinsames Programm bieten.

JimButton´s spielen Cover-Songs; Triple Sec, die man durch ihre humorvollen und leidenschaftlichen Akustik-Shows kennt, werden an diesem Abend die Akustikgitarren zu Hause lassen und dafür ein sattes „Strom-Set“ darbieten. Am Ende des Abends stehen beide Bands gemeinsam auf der Bühne und performen ihre Lieblingssongs in großer Besetzung. Karten gibt es bei Sellmaier, Solingerstraße 153 oder per eMail unter rock-im-saal@gmx.de Vorverkauf: 16 Euro, Abendkasse: 18 Euro, Einlass: 19 Uhr, Beginn: cica 20.30 Uhr.