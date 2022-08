Marktplatz Langenfeld : JimButton’s beenden Langenfeld Live

Die Lokalmatadoren von Jim Buttons bilden den Abschluss von Langenfeld Live. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld „Come together, right now“ war der Aufruf von The Peteles am vergangenen Mittwoch auf dem Marktplatz – und die Besucher folgten dem Ruf in Scharen. Jetzt freuen sich die Veranstalter auf denAbschluss von Langenfeld Live – der Open-Air-Festival-Reihe auf dem Marktplatz.

Am Mittwoch, 10. August, spielt die Langenfelder Band JimButton’s. In der Vollgas-Variante spielen die JimButton’s mit Drums und elektrischen Gitarren deutsch- und englischsprachige Rock- und Pophits der vergangenen 40 Jahre. Es wird gerockt, was das Zeug hält – von AC/DC bis Ed Sheeran oder von den Ärzten bis Mark Forster ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die extrem wandlungsfähige Stimme des Sängers Thorsten Kruck fühlt sich in allen Stilistiken mit Leichtigkeit zu Hause. Besonders beliebt sind die Gesangseinlagen des Drummers Sam Bleissem. Die Zuschauer können es noch ein letztes Mal für dieses Jahr krachen lassen.

Wie an den vergangenen Mittwochabenden bietet sich am 10. August eine tolle Gelegenheit, in einer Sommernacht einige entspannte Stunden zu verbringen und gemeinsam den Feierabend zu genießen. Das gesamte Sommer-Spektakel auf dem Marktplatz ist für die Besucher kostenlos, nur das Mitbringen von eigenen Getränken ist untersagt. Es ist sowohl Bargeld- als auch EC-Kartenzahlung möglich. Für Essen und Trinken wird selbstverständlich gesorgt sein. Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt.

(RP)