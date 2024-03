Monheimer Altstadt „Jim Button’s“ rocken im Pfannenhof

Die „Jim Button’s“ rocken an diesem Samtag, 23. März, den Pfannenhof in der Monheimer Altstadt, Turmstraße 2-6. Einlass: 18.30, Beginn: 20 Uhr. Eintritt: 17 und 19 Euro (VVK/AK). Vorverkauf im Pfannenhof oder an info@jimbuttons.com. Sänger Thorsten Kruck freut ich auf den Auftritt bei Gastwirt Bernhard Firneburg, denn Kruck ist gebürtiger Monheimer: „Für mich als Monheimer von Herzen sind das ganz besondere Gigs. In der Altstadt zu sein ist wie nach Hause kommen!“