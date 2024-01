Züge und Sitzungen in Langenfeld und Monheim Jetzt startet der Karneval in die heiße Phase

„Hörst du den Konfettiknall? In Langenfeld ist Karneval“ lautet das Langenfelder Sessionsmotto 2023/24. Damit sind auch den Fußgruppen und Wagen beim Zug am Karnevalssamstag in Langenfeld für Kostüme und Aufbauten der Fahrzeuge kaum Grenzen gesetzt. Der Zug des Festkomitees Langenfelder Karneval (FLK) zieht am 10. Februar ab 14.11 Uhr durch die Stadt. Die Teilnehmer stellen sich an der Bahnstraße in umgekehrter Reihenfolge auf, ziehen dann über Solinger Straße und Hauptstraße. Der Zug löst sich an der Hauptstraße/ Schulstraße auf.