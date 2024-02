Baubeginn in Monheim ist 2026 Jetzt starten die Vorarbeiten für die neue Hochwassersschutzwand

Die Stadt rüstet im Hochwasserschutz auf. Nach der Deichrückverlegung und der Fertigstellung des neuen Deiches vom Heilerberg bis Am Werth sowie der Verstärkung mit einer Spundwand bis zur Kapellenstraße im Jahr 2002 gibt es noch eine Lücke in Blee. An der Rheinuferstraße zwischen Industriestraße und der Leverkusener Stadtgrenze entsteht eine 2,4 Meter hohe und 850 Meter lange Schutzwand. 500 Meter grenzen direkt an das Rheinufer. Die übrigen 350 Meter verlaufen etwas verschwenkt und schließen in Höhe Heerweg mit dem Hochufer ab, sagt. Rainer Fester, im Monheimer Rathaus zuständig für Kanal, Deich und Wasserstraßen. Grundlage ist eine Richtlinie zum Hochwasserrisiko-Management von 2007.