Los-Entscheid bei starkem Andrang Jetzt für Ferien-Circus in Monheim anmelden

(gut) In den ersten drei Wochen der Sommerferien können pro Woche 100 Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zu kleinen Zirkusartisten werden. Die Monheimer Sommerferienaktion findet wochentags von 9 bis 17 Uhr statt, eine Frühbetreuung ab 8 Uhr ist ebenfalls möglich. Wer bei der bereits 20. Auflage dabei sein möchte, kann sich ab sofort anmelden. „Circus Leben“ wird wie in den vergangenen Jahren von der städtischen Abteilung Kinder- und Jugendförderung mit Unterstützung der Zirkus-Pädagogen des Circus Soluna organisiert und durchgeführt. Ob als Clown, Akrobat, Kugelläufer oder Seiltänzer – jedes Talent findet seinen Platz. In einer großen Abschluss-Show am jeweiligen Circus-Freitag zeigen die Kinder dann ihr Können vor Publikum. Die Teilnahme kostet 130 Euro pro Kind, Geschwisterkinder zahlen 100 Euro. Ein Zuschuss zum Kostenbeitrag ist bei entsprechendem Anspruch möglich. Anmeldung bis einschließlich 24. März, 23.59 Uhr, über das Anmeldeportal unter www.monheim.de/ferien. Der Zeitpunkt der Anmeldung binnen dieser Frist ist laut Stadt nicht entscheidend. Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet das Los.