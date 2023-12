In der Volkshochschule Monheim Jetzt für Einbürgerungstest anmelden

Der nächste Einbürgerungstest findet am Donnerstag, 22. Februar, von 17 bis 18 Uhr im Saal der VHS Monheim statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Anmeldungen sind ab sofort bis spätestens 19. Januar möglich. Termine zur Anmeldung können unter Angabe der Nummer 24S3501 per E-Mail an vereinbart werdenintegration-vhs@monheim.de