Langenfeld : Jetzt anmelden: Am Samstag ist Skate-Contest für Kids

Skater Contest in Langenfeld, hier ein Archivfoto. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld (ilpl) Am Wochenende ist es soweit, dann fliegen die Skater über die Halfpipe an der Langforter Straße. Der Skate-Contest beginnt am Samstag, 7. September, um 11 Uhr. Es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen.

Im Vorfeld des Wettbewerbs haben die Jugendlichen die Mitarbeiter der Aufsuchenden Jugndarbeit AJA bei der Plakatgestaltung, Planung und Besetzung der Jury unterstützt.

Anmeldungen werden telefonisch oder vor Ort ab 10.30 Uhr von Yvonne Laun (0172-1326746) und Tatjana Fischer (0174-9219247) entgegengenommen. Es gibt ein Anmeldeformular, das sich Minderjährige von ihren Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen müssen. Es ist unter www.aja-la.de/SKATE-CONTEST-2019

Um das Verletzungsrisiko möglichst gering zu halten, besteht eine Helmpflicht für die Teilnehmer.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Da es sich um eine sportliche Jugend-Veranstaltung handelt, wird es keine alkoholischen Getränke geben.