Am Freitag im Sojus Jazz in Monheim mit Boogie Woogie

Das erste Konzert von „Jazz in Monheim“ (JiM) im neuen Jahr bestreitet das Jörg-Hegemann-Trio, begleitet von dem Boogie-Woogie-Sänger Thomas Aufermann. Beginn am Freitag, 26. Januar, ist um 20 Uhr im Sojus, Kapellenstraße 38. Eintritt: 15 Euro. Tickets gibt es im Kultur- und Tourismuscenter der Monheimer Kulturwerke, Ingeborg-Friebe-Platz 19, und an der Abendkasse. Jörg Hegemann aus Witten ist laut Ankündigung einer der „wahren und raren Meister des Boogie-Woogie-Piano“. Mit Jan Freund am Schlagzeug und Paul G. Ulrich am Kontrabass swingen zwei Vollprofis an seiner Seite. „Und wenn Boogie-Shouter Thomas Aufermann aus München seine Stimme dazu erschallen lässt, ist ein wunderbarer Konzertgenuss in Sachen Boogie- Woogie garantiert“, verspricht der Verein JiM.