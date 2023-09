In Monheim ist Musik drin Quartett jazzt im Pfannenhof

Das nächste Konzert in der Reihe „Jazz im Pfannenhof“ naht. Bestreiten werden es am 19. September, Axel Fischbacher (Gitarre), Nico Brandenburg (Kontrabass) und Tim Dudek (Drums). Für den Gig in Monheim gesellt sich Ryan Carniaux (Trompete) dazu. Der Professor für Jazztrompete an der Folkwang in Essen ist regelmäßig mit europäischen und amerikanischen Musikern auf Tournee. Beginn am Dienstag an der Turmstraße 2-6 ist um 20 Uhr. Eintritt: 15 Euro, für Mitglieder von „Jazz in Monheim“ 12 Euro. Tickets bei den Monheimer Kulturwerken, Ingeborg-Friebe-Platz 19, und an der Abendkasse.