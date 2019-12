Der RP-Rückblick : Monheim 2019 – das Jahr in Bildern

Im September ist die Gänseliesel-Skulptur des Künstlers Markus Lüpertz am Monheimer Rheinufer aufgestellt worden. Das etwa elf Meter hohe und 700.000 Euro teure Kunstwerk hat seither für reichlich Diskussionsstoff gesorgt. Die anschließend gezeigte Ausstellung zum Werden der Gänseliesel-Leda hat der ehemalige Akademie-Rektor mit einem fulminanten Konzert in der Kulturraffinerie K 714 beendet. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Stadt Monheim ist in Bewegung. Sie ist gekennzeichnet von Baustellen, Projekten und Plänen, die eines zum Ziel haben: die Stadt am Rhein attraktiv zu machen für Familien und Unternehmen, sie auszurüsten für die Anforderungen einer digitalen Welt. Dazu gehören der Straßenbau, Kunst- und Kulturprojekte, der Bau von Kindertagesstätten und Schulen sowie die Weiterentwicklung von Gewerbegebieten. Nutzen sollen all dies die Menschen, die in Monheim leben und noch leben werden. Angesichts der vielen Baustellen gehören zum Alltag in Monheim auch Bombenfunde – wie etwa beim Aushub der Flutmulde, der Baugrube Gesundheitscampus oder den Arbeiten für das Parkhaus Rheinpark. og

Das St.-Josef-Hospital Monheim ist Geschichte. Im Mai sind die Bagger angerückt und haben die Fassaden eingerissen. Inzwischen ist das Untergeschoss für die Tiefgarage des Gesundheitscampus zur Hälfte ausgehoben. Parallel zu diesen Arbeiten werden in der Alten Schulstraße neue Kanäle verlegt, der ehemalige Krankenhaus-Tunnel wird zugeschüttet und die Straßendecke saniert. Dann geht es auf dem Campus weiter. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Die Stadt hat diese historische Gebäude im Herzen der Monheimer Altstadt in diesem Jahr erworben. In dieses Gebäude mit Spielmann, Rheincafé und Karnevalskabinett will die im Stadtrat dominierende Partei Peto jetzt auch ein Kino (Programmkino) holen, für das die erste Etage über dem Café ausgebaut werden soll. Den Kauf der Altstadt-Immobilie hatte die Stadt forciert, weil der Eigentümer dem Schüler-Café kündigen wollte. Foto: Tim Kögler

Michael Hoßdorf ist neuer Pfarrer der katholischen Gemeinde in Monheim. Er folgt auf Burkhard Hoffmann, der in den Ruhestand gegangen ist. Michael Hoßdorf wechselte von Wachtberg in die Gemeinde St. Gereon und Dionysius. Hier kümmert sich der 54-Jährige um 15.000 Gläubige. Ihm gefällt im Vergleich zu seiner Vorgängergemeinde – dem ländlich geprägten Wachtberg mit vielen kleinen Kirchen – die klare Struktur in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

In der katholischen Pfarrkirche St. Gereon haben Monheimer, Vertreter aus Politik und Industrie Abschied von Rolf Schwarz-Schütte genommen, der im Juni im Alter von 98 Jahren gestorben war. Er war Mitbegründer und langjähriger Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender der Schwarz Pharma AG (heute UCB). Der Monheimer Ehrenring-Träger hatte mit seinem Vater Anton Schwarz und später seinem Bruder Kurt nach der Rückkehr aus seiner Kriegsgefangenschaft im Jahr 1946 die Schwarz-Pharma-Gruppe gegründet. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Aktuell befindet sich der autonome Bus in der Testphase und absolviert regelmäßig die vorläufige Rundstrecke durch die Monheimer Altstadt. Anschließend müssen TÜV und Bezirksregierung ihre Genehmigungen erteilen. Zusammen mit vier weiteren Bussen der Marke Easy Mile soll der Bus später im regulären Linienbetrieb fahren. Ein Begleiter ist weiterhin vorgeschrieben. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Im Mai ist das Aalschokker-Museum am Baumberger Rheinufer eröffnet worden. Seither treffen sich Radler dort, Spaziergänger werfen einen Blick in die Kajüte. Im hinteren Teil ist die Koje nachempfunden, ein sprechendes Buch und ein Film berichten vom Leben an Bord. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Die neue Gesamtschule am Berlinger Ring in Monheim hat ihren Betrieb aufgenommen. Hagen Bastian, Stephanie Bräuer, Martin Paeslack, Petra Pesch und Daniel Zimmermann (v. li.) haben das Gebäude freigegeben. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Am Ende der Wasserachse im Monheimer Rheinpark entsteht ein Büroturm mit 25.000 Quadratmetern Bürofläche und Raum für bis zu 1200 Arbeitsplätze. Die Complemus Real Estate GmbH will dort etwa 6000 Quadratmeter Fläche vermieten. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

(og)