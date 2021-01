Nur wenige Bühnenauftritte vor Publikum waren 2020 möglich. Unter dem Motto „Sommerfrische“ bietet die Schauplatz GmbH ein Kulturprogramm unter freiem Himmel an – auch in den Ortsteilen. Das Bild zeigt Kabarettist Jürgen Becker auf dem Reusrather Platz; die Zuschauer halten in aufgemalten Kreisen voneinander Corona-Abstand.