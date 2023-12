Monheim Jahresrückblick 2023

Im August wird in einem Vorgarten an der Poststraße in Monheim ein ausgesetztes Neugeborenes entdeckt (Symbolbild). Die 16-jährige Mutter des Säuglings, die ganz in der Nähe wohnt, wusste sich nicht anders zu helfen, als es früh morgens in einer Decke und mit Schnuller abzulegen. Es ist bereits ihr zweites Kind. Zum Glück für das neugeborene Mädchen – und dessen Mutter – findet eine Passantin das bereits unterkühlte Findelkind. Es kommt erst in eine Klinik, später in eine Pflegefamilie. Um die Jugendliche kümmert sich die Jugendpsychiatrie.