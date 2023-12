In der Monheimer Altstadt Jahresausstellung in der Kunstwerkstatt an der Turmstraße

„Ich bin immer auf der Suche nach neuen Geschichten, um sie zu teilen“, sagt eine Ziege. Das Tier steht in einem kleinen umzäunten Käfig in der ersten Etage der Kunstwerkstatt Turmstraße und wackelt hin und her. Unentwegt beantwortet sie neugierigen Besuchern Fragen über ihr Ziegendasein und aktuelle Fragen über die Welt. Das Tier aus Plastik und Metall ist ein Roboter, der ein KI-Programm für seine Antworten einsetzt. Erfunden hat die KI-Ziege das Künstlerpaar Tintin Patrone und Tim Huys, deren Ziegeninternet-KI-Projekt über Monheim hinaus für große Aufmerksamkeit sorgte.