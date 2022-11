Langenfeld: Personalmangel führt zu Einschränkungen Standesamt weiter nur eingeschränkt erreichbar

() Das Standesamt der Stadt Langenfeld ist in den kommenden Wochen weiterhin nur eingeschränkt erreichbar. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Stadt bittet darum, von telefonischen Anfragen abzusehen. Das Amt sei aber per E-Mail an standesamt@langenfeld.de erreichbar. Dabei sollten immer die Kontaktdaten hinterlegt werden. Eltern von Neugeborenen und Bestattungsunternehmen werden gebeten, die Beurkundungsunterlagen (ebenfalls unter Angabe der Kontaktdaten) vorab per Mail zu senden und auch eine Terminvereinbarung per Mail vorzunehmen. Die Mitarbeiter versuchen, schnellstmöglich zu antworten. „Eine längere Bearbeitungszeit kann aber leider aktuell nicht ausgeschlossen werden“, heißt es weiter. Trautermine können weiter über den Online-Traukalender https://traukalender.langenfeld.de/ reserviert werden. Die bereits terminierten Trauungen sind von den Einschränkungen nicht betroffen.