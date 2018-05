Monheim: Israel-Viertel soll Friedenszeichen sein

Monheim In Baumberg: Straßen benannt nach Tirat Carmel und bedeutenden Juden.

Anlass für den Festakt war der 70. Gründungstag des jüdischen Staates Israel und auch der Partnerstadt. So übermittelte Bürgermeister Daniel Zimmermann den Bürgern von Tirat Carmel herzliche Glückwünsche, die er dem extra angereisten Bürgermeister Arie Tal mitgab. Dieser zeigte sich sehr bewegt, mit drei Begleitern aus Tirat Carmel an der feierlichen Zeremonie teilnehmen zu können. "Ich habe Monheim schon viele Male besucht, aber dieser Besuch berührt mich am meisten." Er bezeichnete die gemeinsame Verbindung als ein Beispiel für alle Städte Deutschlands. "Es ist eine Partnerschaft mit einer schweren Erinnerung, aber mit der Hoffnung, die Jahr für Jahr stärker wird." Arie Tal beendete seine Rede mit einem Gebet, in dem es heißt: "Lass es dein Wille sein, Gott, dass du uns zum Frieden leitest."