Kabarettist Alfons Peterfalvi zu Gast in Langenfeld „Gags alleine reichen mir nicht“

Alfons Ich lebe in Hamburg und irgendwann bekam ich Post von Olaf Scholz, damals Bürgermeister in Hamburg. Der schrieb mir sehr nett und persönlich, ich würde doch schon so lange in Deutschland leben, ob ich mich nicht einbürgern lassen wolle. Ich fühlte mich geehrt. Da hatte ich noch nie drüber nachgedacht, fand die Idee aber gut und hängte den Brief erst einmal an meinen Kühlschrank. Einige Zeit später hatte dieser Kühlschrank einen Kurzschluss und löste einen Küchenbrand aus. Mit ihm verbrannte der Brief von Scholz. Zum Glück waren wir beide wenig später Gäste in der NDR-Talkshow und ich bat ihn, mir noch einmal zu schreiben, damit ich die Einbürgerung beantragen könne. Scholz lachte und sagte, dass die Einladung ein Standardbrief sei, aber ich wäre nicht der einzige Angeschriebene, der gedacht hatte, der Brief käme vom Bürgermeister persönlich. Ich bekam eine zweite Einladung, habe Sprachprüfung und Einbürgerungstest gemacht und wurde eingebürgert.