Jugendhilfe im Kreis Mettmann : In der Krise das Wohl der Kinder im Blick

Stefanie Arrondeau und Kai Funke leiten den Fachbereich Soziales der auch in Langenfeld tätigen Ratinger Organisation „Interaktiv“. Nach Anfängen vor drei Jahren beschäftigen sie heute rund 50 Mitarbeiter im Kreis Mettmann. Foto: Interaktiv

Langenfeld/Ratingen Der Bedarf an Inobhutnahmen steigt im Kreis Mettmann, berichtet die auch in Langenfeld tätige Organisation „Interaktiv“.

Die Coronavirus-Pandemie lähmt viele Bereiche des öffentlichen Lebens – andere bekommen dagegen deutlich mehr zu tun. Etwa soziale Dienstleister, wie der Fachbereich Soziales der auch in Langenfeld aktiven gemeinnützigen GmbH „Interaktiv – Schule, Sport, Soziales“ aus Ratingen berichtet, ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. „Wir merken das vor allem im Bereich der Kindeswohl-Gefährdung und des Kinderschutzes“, sagt Stefanie Arrondeau, die mit Kai Funke den Fachbereich leitet. „Institutionen wie Kindergärten, Schulen oder Sportvereine brechen gerade weg, so dass die Fachkräfte dort nicht auf die Kinder und ihr Verhalten schauen können. Die Situation kann für viele Kinder drastisch und schwierig sein“, sagt Arrondeau.

Die zertifizierte Kinderschutzkraft unterteilt die Kindeswohl-Gefährdung in vier Bereiche: körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch, Vernachlässigung und seelische Gewalt. „Das ist ganz schwer messbar, weil es nicht wie in der Medizin ist, dass wir einen Diagnosezettel haben, den wir abhaken können“, sagt Arrondeau und ergänzt: „Ich befürchte, dass es eine große Dunkelziffer geben wird, weil die Jugendämter derzeit in Minimal-Besetzung arbeiten müssen, auch wenn wir gerade mit dem Jugendamt Ratingen trotz der Belastung immer noch eine gute und schnelle Kommunikation haben. Zudem brechen die Institutionen, die sonst auf die Kinder schauen, weg. Das gilt auch für Kinderärzte, die Teil der frühen Hilfen sind, bei denen die U-Untersuchungen nach hinten geschoben werden.“ Das Mehr-Augen-Prinzip wankt.

Info Der Fachbereich Soziales in Zahlen im Jahr 2019 Die Bilanz des Fachbereichs Soziales bei „Interaktiv“ im Jahr 2019: 369 Hilfe-Empfänger 240 Hilfen in Familien vor Ort 90 Kinder im Anti-Gewalt-Training 15 Kinder in Wohngruppen 6 Inobhutnahmen 3 Mütter mit Kindern in Wohngruppen 18 Integrationshelfer Arbeit mit 12 Jugend- und Sozialämtern 6 Vorträge mit 112 Zuhörern an Universitäten und Hochschulen

Umso wichtiger ist es, in Absprache mit den Kommunen des Kreises an neuen Konzepten zu arbeiten. So werden Video- und Telefonkonferenzen mit betroffenen Familien eingerichtet. „Wir schauen, wie es für die Familien am besten passt: Haben sie ein Smartphone, einen Computer oder nur ein Telefon“, erklärt Arrondeau. In Notsituationen hilft aber weiterhin nur der Hausbesuch – natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßgaben.

Die Hilfen gliedern sich bei „Interaktiv“ in die Felder ambulant und stationär, in Velbert hat die Organisation eine Wohngruppe für Kinder von sieben bis 14 Jahren, eine Einliegerwohnung zur Verselbstständigung für Jugendliche von 16 bis 21 Jahren und einen Platz zur Inobhutnahme von Kindern. Das bietet normalerweise zwölf Kindern und Jugendlichen Platz, in der Corona-Krise hat „Interaktiv“ aber einen Antrag auf kurzfristige Überbelegung gestellt und bewilligt bekommen. Arrondeau: „Der Bedarf der Städte ist hoch, wir haben viele Inobhutnahmen, bei denen sie nicht wissen, wo sie mit den Kindern hin sollen. Wir verzeichnen ein erhöhtes Fall-Aufkommen.“

Denn durch das verordnete Zu-Hause-Bleiben kann sich das Stress-Aufkommen in Familien erhöhen. „Aus medizinischer Sicht ist das alles richtig, aus Kinderschutzsicht aber ein großes Risiko“, warnt Arrondeau und beschreibt: „Die häufigste Todesursache bei Kindern zwischen sechs und zwölf Monaten ist das Schütteltrauma – das sind Affekthandlungen von Eltern, deren Zahl steigen kann, wenn es den Zwang gibt, zu Hause zu bleiben.“

Um dem Bedarf gerecht zu werden, setzt „Interaktiv“ auf gezielte Expansion. „Wir stocken unseren Immobilienbestand im Kreis auf. Vorletzte Woche haben wir in Heiligenhaus ein Haus mit mehreren Wohneinheiten gekauft, weil es dort bislang keine stationäre Jugendhilfe-Einrichtung gibt“, sagt Arrondeau. Zum Portfolio gehört auch eine teil-stationäre Mutter-Kind-Einrichtung in Ratingen. „Natürlich müssen wir dafür teilweise Finanzierungen aufnehmen, aber wir investieren auch eins zu eins unsere Rücklagen aus bestehenden Angeboten“, sagt Arrondeau.

Zum Thema Finanzierung gab es am 31. März eine gute Nachricht von NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann, der sozialen Dienstleistern schnelle Hilfen zusagte: „Ursprünglich sollte nur gezahlt werden, wenn auch Leistung erbracht wird, aber viele können ja gar nicht arbeiten, wie unsere Integrationshelfer an den Schulen. Das ist jetzt zum Glück vom Tisch“, sagt Arrondeau.

Die 27-Jährige promoviert an der Bergischen Universität Wuppertal am Lehrstuhl Sozialpädagogik mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe, mit Funke hat sie den Fachbereich Soziales bei „Interaktiv“ vor drei Jahren aufgebaut. „Damals saßen wir noch in einem Acht-Quadratmeter-Büro vor einem leeren Word-Dokument, in dem wir unsere Ziele formulieren wollten“, erinnert sich Arrondeau. Heute beschäftigt das Duo in der Organisation fast 50 Mitarbeiter im Kreis Mettmann.

Dort sind Langenfeld und Erkrath wichtige Standorte im ambulanten Hilfe-Bereich. „Interaktiv war schon lange vor unserer Zeit da etabliert im Rahmen der schulischen Arbeit, und so haben sich uns Türen in die Jugendämter geöffnet, mit denen wir jetzt eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit haben“, sagt Funke. „Das bezieht sich nicht nur auf die ambulante Jugendhilfe, wir kooperieren auch mit den Kommunen bei stationärer Betreuung. Wir haben mehrere Bezugspunkte in Erkrath wie auch mehrere in der Wohngruppe in Velbert. Wir gehen gezielt auf die Kommunen zu und ermitteln die spezifischen Bedarfe.“

Auch Funke berichtet von einer steigenden Fall-Zahl bei der Jugendhilfe in der Corona-Krise, gerade wenn „konfliktbezogene Famlien längere Zeit zu Hause oder im schlimmsten Fall in Quarantäne“ sein müssten. Oftmals geht es um präventive Maßnahmen, bevor es zu ambulanten oder stationären Hilfen kommen muss. „Die ambulante Jugendhilfe ist ein präventives pädagogisches Instrument, um Familien in herausfordernden Situation beratend und unterstützend zur Seite zu stehen“, erklärt Funke.

In der Praxis sieht ambulante Jugendhilfe so aus: „Sagen wir, wir haben in Erkrath eine alleinerziehende Mutter, die sich gerade von ihrem Mann getrennt hat, darunter leidet und mit der Situation überfordert ist“, illustriert Funke. „Die Mutter beantragt dann Hilfe beim Jugendamt, das ruft uns an, wir beauftragen einen Pädagogen und vereinbaren einen Erst-Termin beim Jugendamt. Da werden dann Ziele erarbeitet für das nächste halbe Jahr, und der Pädagoge nimmt dann fünf Stunden pro Woche Termine im häuslichen Kontext wahr, um die Umsetzung mit dem Klienten anzugehen.“