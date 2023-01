Integrationsrat Monheim Lob für die Interkulturellen Wochen

In der Sitzung des Integrationsrates am Mittwochabend hat Naziha Zauaghi, Monheims Koordinatorin für Integration, über die Ergebnisse der Interkulturellen Fairen Wochen im vergangenen September berichtet. „Alle sind eingeladen, Foren für Dialog und Austausch zu schaffen und zu ermöglichen, Akzente für ein offenes und faires Stadtleben zu setzen“, fasste sie die ereignisreiche Zeit zwischen dem 2. September und dem 3. Oktober 2022 zusammen. In den Aktionswochen, die die Stadt koordinierte, richteten viele Vereine, Religionsgemeinschaften und andere Akteure ein breites Spektrum an Veranstaltungen aus – Ausstellungen, Lesungen, Kulturveranstaltungen, Workshops, Gottesdienste und mehr.