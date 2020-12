Innehalten im Corona-Jahr in Langenfeld

Dieses Wegekreuz steht nahe der Dückeburg an der Alten Schulstraße in Reusrath. Nach der Denkmalakte wurde es 19. oder 20. Jahrhundert errichtet. Der Sockel mit verwitterter Inschrift ist aus Sandstein, hat neugotische Formen und trägt ein gusseisernes Kreuz. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Der Kirchgang mit Gottesdienst ist in Langenfeld wegen der Pandemie an Heiligabend und bis zum 10. Januar nicht möglich.

Online-Angebote der katholischen und evangelischen Gemeinde sind ein Ersatz. Auch beim Spaziergang in frischer Luft gibt es an vielen Stellen in Langenfeld Gelegenheit für ein stilles Gebet.