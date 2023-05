Inklusion in Langenfeld und Monheim Damit der Spielplatz auch Rollstuhlfahrer lockt

Die Grünen in Monheim möchten mindestens drei Spielplätze in der Stadt mit Rollstuhlschaukeln und Rollstuhlkarussells ausstatten, damit auch Kinder mit einem körperlichen Handicap sich draußen an der frischen Luft austoben können und nicht nur zusehen müssen, wie die anderen Spaß haben. Ein entsprechender Antrag wurde für den Inklusionsausschuss am kommenden Mittwoch und für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses, der am 24. Mai tagt, gestellt.