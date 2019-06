Langenfeld : Pädagogin sieht sich als Anwältin der Jugend

Ingrid Graser unterstützt Langenfelder Schüler dabei, ihre Wünsche mitzuteilen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ingrid Graser engagiert sich in der Verwaltung für die Belange von Kindern und Jugendlichen. Die fordern immer mehr Mitsprache ein.

Ingrid Graser ist ganz nah dran an den Wünschen, Vorstellungen und Ideen der Kinder und Jugendlichen. Sie hat die „Fridays For Future“-Demo im April auf dem Konrad-Adenauer-Platz organisatorisch begleitet und war kürzlich beim ersten Klimagipfel für Schüler im Rathaus aktiv dabei. Jugendliche rücken derzeit in den Fokus der Politik – auch auf kommunaler Ebene. „Das ist so, weil sie einen ganz starken Handlungsbedarf haben“, sagt Graser (48). Die Diplom-Pädagogin arbeitet seit zwei Jahren im Jugendamt und ist dort für die Jugendbeteiligung zuständig.

In den vergangenen Jahren sei die junge Generation den Erwachsenen eher unpolitisch, angepasst und ehrgeizig erschienen. Der Klimawandel habe das verändert. Junge Leute mischten sich jetzt lautstark ein. „Das ist die größte globale und politisch motivierte Jugendbewegung seit den 1968er Jahren“, bewertet die Pädagogin die Entwicklung. Damals hätten die Heranwachsenden die Gesellschaft erneuert. „Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt wieder so sein wird.“ Die Politik sei gefordert, deren Themen aufzugreifen.

Info In Kontakt mit der jungen Generation Wer Ingrid Graser (48), Dipl. Pädagogin, seit zwei Jahren zuständig für Kinder- und Jugendbeteiligung im Langenfelder Rathaus. Was Sie kümmert sich um verschiedene Beteiligungsformate. Neben dem Klimagipfel für Schüler und Workshops an Schulen bildet sie beispielsweise Multiplikatoren wie Lehrer und Erzieher fort. Kontakt Telefon: 02173 794 3105, Mail: ingrid.graser@langenfeld.de.

Ob das tatsächlich geschieht? Kinder und Jugendliche hätten das Recht, mitzugestalten, sagt Graser. Der Jugendhilfeausschuss habe zumindest den Auftrag erteilt, Strukturen zur Jugendbeteiligung in der Stadt zu erarbeiten. Immerhin ein erster Schritt. So findet beispielsweise am 3. Juli der Youth & The City Talk (17 bis 19 Uhr) im Rathaus statt. Die Schüler interessierten sich aber nicht nur für Umweltthemen, weiß die Pädagogin. Langenfeld, so Ingrid Graser, habe bereits 2016 2000 Schüler befragt, was sie sich für ihre Stadt wünschten. Mit 1680 Rückläufen (84 Prozent) sei die Resonanz sehr gut gewesen. „Das zeigt uns, wie sehr die Jugendlichen mitreden möchten“, freut sich die Mutter einer achtjährigen Tochter. Die Vorschläge hätten einen Bogen von veganen Kochkursen über das Bauen von Futterstellen für Eichhörnchen bis zur aktiven politischen Mitarbeit gespannt.

„Am 1. Oktober 2018 haben wir daraufhin in Langenfeld die Stadtschülervertretung gegründet.“ In diesem Gremium sei auch die „Fridays for Future“-Demo angeregt worden. „Die Idee kam von Mia Depaolio, einer zehnjährigen Schülerin“, sagt Graser. Angemeldet hätten die Gesamtschüler Till Wirtz und Felix Schimmel dann die Protestaktion, zu der über 800 Teilnehmer kamen. „Eine hochkomplexe, organisatorische Aufgabe, die die Schüler weitgehend alleine umgesetzt haben“, lobt die 48-Jährige.