Monheim : Infotouren durch Monheim zu Fuß und mit dem Bus

Monheim An diesem Wochenende gibt es in Monheim wieder Stadtführungen und Rundfahrten an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So lädt der Mon-Guide Rainer Köpp für Samstag, 10. August, zu einer spannenden Zeitreise durch die Geschichte des Öffentlichen Nahverkehrs und des Güterverkehrs auf Schienen ein. Die eineinhalbstündige Tour vermittelt mit kleinen Anekdoten einen lebhaften Einblick in die betrieblichen Abläufe. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der E-Lok an der Kreuzung von Rathausplatz und Opladener Straße. Von hier aus wandelt man auf Pfaden der alten Trasse im Stadtgebiet hin zum ehemaligen Betriebshof am Heerweg. Die Teilnahme kostet 5 Euro, für Kinder ab 10 Jahren 2 Euro, Kinder unter 10 Jahren können kostenlos teilnehmen. Anmeldungen nimmt die Touristen-Information, Rathausplatz 20, unter Telefon 02173 - 276444 oder per E-Mail an info@monheimer-kulturwerke.de entgegen.

Am Sonntag hat das Deusser-Haus wie gewohnt von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Im ehemaligen Wohnhaus des bekannten Malers August Deusser, An d’r Kapell 2, befindet sich die Heimatkundliche Sammlung der 1800-jährigen Geschichte der Stadt Monheim am Rhein und ihrer Umgebung. Archäologische Funde, Urkunden, Modelle und viele weitere Exponate machen die Stadtentwicklung und die historischen Lebens- und Arbeitswelten erlebbar. Führungen sind nach Anmeldung möglich.

Bei zwei Stadtrundfahrten am Sonntag mit einem roten Doppeldecker-Bus können Einheimische und Gäste Naturlandschaften, geschichtsträchtige Orte und moderne Projekte erleben. Die eineinhalbstündigen Touren starten um 11 und 14 Uhr am Busbahnhof und enden auch dort. Stadtsprecherin Birte Hauke: „Dabei erzählen die Mon-Guides spannende Anekdoten der Stadtgeschichte und erläutern aktuelle Entwicklungen.“ Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder unter 10 Jahren 3 Euro.

Anmeldungen in der Tourist-Information, Rathausplatz 20, Telefon 02173 27 64 44 oder per E-Mail an info@monheimer-kulturwerke.de

(mei)