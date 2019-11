Proklamation : Alex und Sabi sind das Prinzenpaar

Monheim Die jungen Narren werden von Marlon und Paula durch die Session geführt.

In dieser Session wird Alex Ifflands Kindheitstraum endlich wahr. Mit seiner Prinzessin Sabrina (Sabi) Stock wurde der 26-Jährige am Samstag zum Karnevalsprinz proklamiert. „Angemessen aufgeregt“ seien sie vor dem großen Abend gewesen, verriet Prinzenführer Jörn Heimann. Vielleicht auch, weil sich der Prinz bei seiner Bewerbung gar nicht so genau überlegt hatte, mit wem er das Amt ausüben will. Denn, als er seiner Sabi glückselig eröffnet hatte, dass er der Karnevalsprinz der neuen Session werde, antwortete die trocken: „Okay, und mit wem machst Du das?“ – um direkt danach dabei zu sein. Alex Iffland wurde in Langenfeld geboren und arbeitet bei der Firma Polaroid in Monheim. Schon mit neun Jahren war er im Kinderelferrat der Großen Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) aktiv. Seit neun Jahren ist er aktives Mitglied der „Chrisboomschmücker“. Am meisten freue er sich auf die Termine in Kindergärten und sozialen Einrichtungen, betonte der Prinz. Prinzessin Sabi wurde 1988 in Leverkusen geboren und arbeitet bei der Stadtverwaltung Langenfeld. Sie ist Kassiererin der Karnevalsgruppe „109er ActionCrew“ und Geschäftsführerin des Arbeitskreises Baumberger Karneval. Den beiden zur Seite stehen die Hofdame Lisa Spieckermann, die Adjutanten Christoph Iffland und Tim Hechler, Gänselieschen Bettina Schröder und Spielmann Sebastian Wadenpohl. Außerdem nicht zu vergessen: der Schelm Pascal Pietrzik.